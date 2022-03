Drei Verletzte bei Autounfall auf Landstraße

Ein 24-Jähriger sei aus bislang ungeklärten Gründen mit dem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am frühen Mittwochmorgen mit. Das Auto sei daraufhin über die Leitplanke hinweg in eine Richtungstafel gekracht. Der Fahrer sowie die 17 und 32 Jahre alten Beifahrer seien mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Bei der Bergung des Unfallfahrzeugs sei der Wagen in Brand geraten. Die Feuerwehr habe das Feuer noch am Abend löschen können.