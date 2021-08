Drei Verletzte bei Hochhausbrand: Brandstiftung vermutet

Bei einem Hochhausbrand sind in Haan bei Düsseldorf nach Angaben der Feuerwehr drei Menschen verletzt worden. Erst nach mehreren Stunden Suche konnte der Brandherd am Freitagmorgen entdeckt werden: In einem Lüftungsschacht brannte Papier. Die Polizei vermutet vorsätzliche Brandstiftung und leitete Ermittlungen ein. Sie berichtete von zwei Verletzten.

Die Feuerwehr war um 0.53 Uhr alarmiert worden, weil ein Bewohner des Hauses Rauch in seinem Badezimmer festgestellt hatte. Zuvor soll ein Rauchmelder ausgelöst haben. Schnell stellte sich heraus, dass sich der Rauch in zahlreiche Wohnungen vom zweiten bis zum elften Stock verbreitet hatte.

Das Hochhaus wurde evakuiert. Erst nachdem zahlreiche Wohnungen und Kellerbereiche kontrolliert worden waren, konnte die Brandquelle in dem Lüftungsschacht entdeckt werden. Am Gebäude entstand nach Angaben der Polizei kein Schaden.