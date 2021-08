Drei Weltkriegsbomben in Bochum entschärft

In Bochum sind am Donnerstagabend drei US-Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. 2150 Anwohnerinnen und Anwohner mussten nach Angaben der Stadt kurzfristig ihre Häuser verlassen. Rund 200 Helfer von Polizei und Feuerwehr sowie von weiteren Hilfsorganisationen waren im Einsatz. Die 250-Kilogramm-Blindgänger waren an der Königsberger Straße entdeckt worden. Der Verdacht, dass entlang der Straße fünf weitere Blindgänger liegen könnten, hatte sich nicht bestätigt.