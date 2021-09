Dritte Impfung in Pflegeeinrichtungen bis Ende Oktober

Die Auffrischungsimpfungen gegen Corona in Nordrhein-Westfalens Pflegeeinrichtungen sollen bis Ende Oktober abgeschlossen werden. Das teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Düsseldorf mit. In Einrichtungen wie Behindertenwerkstätten oder Demenz-Wohngemeinschaften sollen sie bis Ende des Jahres laufen. Die Dritt-Impfungen laufen seit zwei Wochen. In der Regel finden sie statt, wenn die Zweitimpfung gegen das Virus schon mehr als sechs Monate zurückliegt.

«Ab Oktober starten wir in eine neue Phase der Impfkampagne», erklärte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) mit Blick auf die geplante Schließung der nicht mehr ausgelasteten Impfzentren spätestens Ende September. Dann sollen verstärkt mobile Impfteams unterwegs sein. Pro 50.000 Einwohner finanziere das Land dafür bis zu eineinhalb Stellen. Die Impfungen würden ab 1. Oktober überwiegend von niedergelassenen Ärzten und Betriebsärzten übernommen.