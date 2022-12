Drittes Adventswochenende in NRW wird kalt und grau

Essen (dpa/lnw)

Grau, kalt und ein wenig Schnee: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich am dritten Adventswochenende auf winterliches Wetter einstellen. «Das Weihnachtsmarktwetter ist nicht schlecht, vor allem wenn man Kälte mag», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Am Freitag sei es bei Höchsttemperaturen von null bis drei Grad stark bewölkt, es gebe wenig Sonne. Ab dem Abend falle in der Eifel und im Sauerland ein wenig Schnee. In der Nacht seien Frost und Glätte zu erwarten.

Von dpa