DRK: Wer stellt das beste Erste-Hilfe-Team?

Aus ganz Deutschland treten am Samstag (10.00 Uhr) 14 Teams zu einem ganztägigen Wettkampf in Dortmund an. In der Innenstadt wird ein Parcours mit simulierten Notfallszenarien vorbereitet. Zu bewältigen sind Aufgaben aus den Bereichen Erste Hilfe und Sanitätsdienst, Technik und Sicherheit.

Im Fokus stehen aber auch Rotkreuz-Wissen und Herausforderungen rund um den Betreuungsdienst, wie das Deutsche Rote Kreuz mitteilte. Das Gewinnerteam sollte am späten Abend feststehen.

Zum 60. Mal könnten Mitglieder ihr Wissen und ihre Fähigkeiten auf diese Weise unter Beweis stellen und die Arbeit des DRK präsentieren, sagte Präsidentin Gerda Hasselfeldt laut Mitteilung. Bei dem Event geht es der Hilfsorganisation zufolge um Training für Helferinnen und Helfer, um Gelegenheit zur Begegnung und um Gemeinschaftserlebnisse. Zuvor hatte der Bundeswettbewerb wegen der Pandemie zwei Jahre pausiert.