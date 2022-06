Drogendealer bietet Polizisten Marihuana an

Ein Drogendealer hat in Essen ausgerechnet zwei Zivilpolizisten angesprochen und ihnen Marihuana angeboten.

Eine Polizistin hält kleine Tütchen mit Marihuana in den Händen.

Die beiden Beamten seien am Donnerstag an einem Spielplatz vorbeigefahren, als der 20-Jährige sie mit Handzeichen zum Halten aufforderte. Sofort habe er den Polizisten Drogen angeboten und ein mit Frischhaltefolie umwickeltes Bündel aus seiner Jacke geholt, teilte die Polizei am Freitag mit. Als die Beamten den 20-Jährigen festnahmen, suchten einige andere Männer auf dem Spielplatz plötzlich das Weite.