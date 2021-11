Drosten: Medien müssen Corona-Berichterstattung aufarbeiten

Köln (dpa)

Der Virologe Christian Drosten hat die deutschen Medien zu einer kritischen Reflexion ihrer Arbeit in der Corona-Pandemie aufgerufen. «Wir werden noch lange zu knabbern haben an der Aufarbeitung der Pandemie. Eine Nachbesinnung ist nicht nur in der Politik und der Wissenschaft, sondern unbedingt auch im Journalismus nötig», sagte der bekannte Experte am Donnerstagabend bei der Verleihung des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises für Fernsehjournalismus in Köln. «Unsere Realität ist das, was die Medien uns spiegeln.» Hierin liege eine immense Verantwortung.

Von dpa