Düsseldorf holt U19-Nationalspieler Baah auf Leihbasis

Wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte, kommt der 19 Jahre alte deutsche U19-Nationalspieler für ein Jahr samt Kaufoption vom englischen Zweitligisten FC Watford. Der in Stuttgart geborene Baah wurde beim Premier-League-Club Crystal Palace ausgebildet und sammelte erste Profi-Erfahrungen beim Drittligisten Rochdale und in Watford. «Mit Baah bekommen wir einen entwicklungsfähigen Spieler, der bereits einiges mitbringt und mit seinem Tempo sowie seiner Physis perfekt in unser Anforderungsprofil passt», sagte Fortunas Sportdirektor Christian Weber.