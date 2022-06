Düsseldorf verleiht Siebert weiter in die 3. Liga

Fortuna Düsseldorf verleiht seinen Innenverteidiger Jamil Siebert weiter an Vikoria Köln. Der 20-Jährige hatte bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison für den Fußball-Drittligisten gespielt. Beim Zweitligisten aus Düsseldorf besitzt Siebert noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

«Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung, die Jamil im vergangenen halben Jahr genommen hat», wird Fortunas Vorstand Sport und Kommunikation Klaus Allofs in einer Vereinsmitteilung am Samstag zitiert. «Wir sind uns sicher, dass eine weitere Saison in der 3. Liga in einem Umfeld, das er mittlerweile kennt, ideal für seine Entwicklung sein wird.»