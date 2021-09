Düsseldorfer EG verpflichtet kanadischen Stürmer O'Donnell

Wenige Tage vor dem Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga hat die Düsseldorfer EG noch einen weiteren Stürmer verpflichtet. Der 29 Jahre alte Kanadier Brendan O'Donnell, der zuletzt für HC Slovan Bratislava spielte, erhält beim achtmaligen deutschen Meister einen Vertrag für ein Jahr. Das teilte die DEG am Montag mit. Die Düsseldorfer starten am Freitag im rheinischen Derby bei den Krefeld Pinguinen in die neue Spielzeit. Da die Düsseldorfer aus finanziellen Gründen etliche Leistungsträger abgeben mussten, gilt die DEG als möglicher Abstiegskandidat.