Düsseldorfer EG verpflichtet Stürmer Stephen Harper

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Düsseldorfer EG hat für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga Stürmer Stephen Harper verpflichtet. Der 27 Jahre alte Kanadier spielte zuletzt für die Tucson Roadrunners. Dies teilte der Club am Freitag mit. «Stephen Harper ist ein sehr vielseitig einsetzbarer Spieler, der verschiedene Rollen in unserer Mannschaft einnehmen kann, da er sowohl Außen- als auch Mittelstürmer spielen kann», sagte DEG-Sportdirektor Niki Mondt.

Von dpa