Düsseldorfer Hockey-Damen stehen erneut im Hallen-Finale

Frankfurt/Main (dpa) –

Die Damen des Düsseldorfer HC stehen zum fünften Mal in Serie im Endspiel der deutschen Hallenhockey-Meisterschaft. Der Titelverteidiger gewann am Samstag sein Halbfinale in Frankfurt am Main mit 4:0 (1:0) gegen den Mannheimer HC. «Wir können uns auf unsere defensiven Strategien verlassen, auch wenn ich mir früher ein zweites Tor gewünscht hätte», sagte Trainer Nicolai Sussenburger. «Es ist stark, in einem Halbfinale zu null zu spielen.»

Von dpa