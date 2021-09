Duisburg beendet nach mehr als zehn Jahren Überschuldung

Duisburg (dpa)

Die strukturschwache Industriestadt Duisburg beendet mit dem neuen Kommunalhaushalt 2022/23 voraussichtlich eine mehr als zehn Jahre dauernde Zeit der Überschuldung. Nach dpa-Informationen sieht der Etat, den die Stadtspitze am kommenden Montag im Rat einbringen will, sowohl einen Jahresüberschuss in beiden Jahren als auch die Rückkehr zu einem positiven Eigenkapital Ende 2022 vor. Damit entfällt voraussichtlich ab 2023 die Genehmigungspflicht des Haushaltes durch die Bezirksregierung, und die Stadt hat wieder mehr Freiheiten etwa bei Investitionsvorhaben.

Von dpa