Duisburg: Handfester Nachbarschaftsstreit um Müllentsorgung

Duisburg (dpa/lnw)

Ein Streit unter Nachbarn um die Müllentsorgung ist in Duisburg eskaliert. Fünf Menschen aus zwei Wohnparteien hätten sich am Montag mit Besenstielen angegangen, mit einem Pflasterstein und einem Stuhl geworfen und sich geschlagen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Hintergrund war demnach nach aktuellem Kenntnisstand, dass die einen Nachbarn mutmaßlich öfters ihren Müll vor dem Haus abstellten.

Von dpa