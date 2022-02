Duisburg und Osnabrück wollen Ausgrenzung anprangern

Osnabrück (dpa/lnw)

Im Wiederholungsspiel in der 3. Liga zwischen dem MSV Duisburg und VfL Osnabrück wollen beide Mannschaften ein Zeichen gegen Ausgrenzung setzen und laufen in Sondertrikots auf. Wie beide Fußball-Clubs am Dienstag mitteilten, soll ein Zeichen für ein gesellschaftliches Brückenbauen bei der Begegnung am Mittwoch (19.00 Uhr/ Magenta Sport) gesetzt werden. So werde der MSV «die Kernwerte seines Leitbildes, Integration, Respekt und Toleranz deutlich sichtbar» auf den Trikots tragen.

Von dpa