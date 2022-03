Duisburger Hafen AG zieht sich aus Belarus zurück

Duisburg (dpa)

Die Duisburger Hafen AG zieht sich mit sofortiger Wirkung aus sämtlichen geschäftlichen Aktivitäten in Belarus zurück. Diese Entscheidung hätten Vorstand, Aufsichtsrat und Gesellschafter angesichts des Krieges in der Ukraine und der Unterstützung durch Belarus getroffen, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Von dpa