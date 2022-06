Duisburger Zoo zeigt Seekühe: Aufwendiger Umbau

Duisburg (dpa/lnw)

Nach einem aufwendigen Umbau zeigt der Duisburger Zoo als einzige Einrichtung in Nordrhein-Westfalen seit Mittwoch zwei heranwachsende Seekühe. Zoo-Direktorin Astrid Stewin präsentierte die männlichen drei und fünf Jahre alten Jungtiere «Manfred» und «Pablo» in der Tropenhalle des Zoos mit Wasserbecken bei einer Pressekonferenz. Das Team habe über ein Jahr am Umbau gearbeitet, sagte sie. Unter anderem musste die Filtration des Wassers für die Tiere komplett umgestellt werden. Die Duisburger Sparkasse habe das Projekt mit über 400.000 Euro unterstützt.

Von dpa