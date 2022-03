Dunkler Dom auch in NRW im Zeichen des Friedens

Köln (dpa/lnw)

Millionen Menschen rund um den Globus sind am heutigen Samstag wieder aufgerufen, mit einer Stunde Dunkelheit ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Bei der «Earth Hour» sollen in allen Zeitzonen jeweils um 20.30 Uhr die Lichter ausgemacht werden. In NRW sind der Kölner Dom, die Düsseldorfer Tonhalle, das Gasometer in Oberhausen und zahlreiche weitere Gebäude dabei.

Von dpa