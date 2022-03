Dunkler Dom: «Earth Hour» in NRW im Zeichen des Friedens

Köln (dpa/lnw)

Als sichtbares Zeichen für den Klimaschutz sind am Samstagabend um 20.30 Uhr auch in Nordrhein-Westfalen in zahlreichen Gebäuden die Lichter gelöscht worden. So seien am Kölner Dom die Lichter ausgeschaltet worden, berichteten Augenzeugen.

Von dpa