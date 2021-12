Durch Polizei-Schüsse in Herford verletzter Mann gestorben

Herford (dpa/lnw)

Der 35 Jahre alte Mann, der am Zweiten Weihnachtstag durch Polizei-Schüsse schwer verletzt worden war, ist im Krankenhaus gestorben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Bielefeld mit. Der Mann aus Löhne soll in einer Wohnung in Herford seine 37 Jahre alte Freundin mit einer Stichwaffe angegriffen und verletzt haben. Die Frau hatte den Notruf gewählt. Als die Beamten auf den 35-Jährigen zugingen, soll dieser eine Schusswaffe gezogen und auf die Polizisten gerichtet haben. Daraufhin hätten diese von ihrer Dienstwaffe Gebrauch gemacht.

Von dpa