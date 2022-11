Durchsuchungen in Bochum: Aktion gegen Hooligan-Szene

Bochum (dpa/lnw)

Vier Monate nach gewalttätigen Auseinandersetzungen rund um ein Fußballspiel in Bochum hat die Polizei sechs Objekte von Verdächtigen aus der Hooliganszene durchsucht. Die Aktionen am Dienstag erfolgten in Bochum, aber auch Gelsenkirchen und Castrop-Rauxel, wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichteten. Sechs Verdächtige im Alter zwischen 19 und 40 Jahren waren ins Visier der Ermittler geraten.

Von dpa