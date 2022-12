Durchsuchungen wegen Umsturzplänen auch bei NRW-Polizistin

Bei der bundesweiten Durchsuchungsaktion wegen möglicher Umsturzvorbereitungen in Deutschland hat es nach dpa-Informationen auch eine Durchsuchung bei einer Polizistin in Nordrhein-Westfalen gegeben. Ein Sprecher des NRW-Innenministerium wollte das am Mittwoch nicht kommentieren.

«Von den über 130 Durchsuchungsobjekten in Deutschland befinden sich insgesamt drei in Nordrhein-Westfalen», hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. Es lägen bisher keine Haftbefehle gegen Personen in Nordrhein-Westfalen vor. «Für weitere Auskünfte zu etwaigen Durchsuchungsergebnissen und zu den laufenden Ermittlungen sind der Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt zuständig», hieß es.

Die NRW-Durchsuchungen fanden nach den Worten des Sprechers in Krefeld, im Kreis Minden-Lübbecke und an einem nicht genannten dritten Ort statt.

Laut Bundesanwaltschaft hatte eine Gruppe von Verdächtigen die staatliche Ordnung in Deutschland stürzen und durch eine eigene ersetzen wollen. Diese Staatsform sei schon in Grundzügen ausgearbeitet gewesen, teilte die Karlsruher Behörde am Mittwochmorgen mit. Die Bundesanwaltschaft hatte am Morgen 25 Verdächtige festnehmen lassen. Generalbundesanwalt Peter Frank wollte sich in Karlsruhe um 14.00 Uhr vor Medienvertretern zu den Festnahmen in der Reichsbürgerszene äußern.