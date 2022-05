Durchsuchungen: Zöllner vermuten Millionenschaden

Osnabrück (dpa/lni)

In einem Ermittlungsverfahren wegen Schwarzarbeit bei Baufirmen haben über 170 Zollbeamte Geschäftsräume und Wohnungen in mehreren Städten durchsucht. Bei den Durchsuchungen in Cloppenburg, Bremen, Braunschweig, Hannover, Hamburg und Herford stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher, darunter auch Computer und Mobiltelefone, wie die Staatsanwaltschaft Oldenburg und das Hauptzollamt Osnabrück am Freitag mitteilten. Spezialkräfte des Zolls werteten diese aus. Die Durchsuchungen wegen des Verdachts gegen zwei Unternehmer, Sozialversicherungsbeiträge in großem Umfang und auf Dauer vorenthalten zu haben, waren am Dienstag.

Von dpa