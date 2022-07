DWD rechnet mit 30 bis 35 Grad in kommender Woche

Nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) könnte Nordrhein-Westfalen bei den bevorstehenden Hitze-Tagen um extreme Temperaturen herumkommen. Zwischen Sonntag und Mittwoch rechnet der DWD mit 30 bis 35 Grad, sagte ein Meteorologe am Mittwoch in Essen. «Dass es heiß wird - keine Frage», erklärte er. «Aber es wird wahrscheinlich nicht über die 40 Grad gehen, zumindest nicht nach aktuellem Stand.» Zum Wochenende hin könnte der DWD noch präzisere Vorhersagen treffen.

Bereits an diesem Mittwoch wird es in Nordrhein-Westfalen sehr warm bis heiß. Neben durchziehender, teils kompakterer Bewölkung sei zeitweilig mit etwas Sonne zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 27 bis 31 Grad, auf dem Kahlen Asten bei 24 Grad. Laut DWD besteht aufgrund von anhaltender Trockenheit vor allem im Süden örtlich hohe Waldbrandgefahr. Am Donnerstag rechnen die Meteorologen mit meist heiteren, teils wolkigen Bedingungen. Am Vormittag sei im Süden mit lokalen Schauern zu rechnen, ansonsten bleibe es trocken. Die Höchstwerte liegen bei 23 bis 27 Grad, im Bergland bei rund 21 Grad.

Vor den bevorstehenden «Hitze-Tagen» sorgt eine Kaltfront zum Wochenende hin für mildere Temperaturen. Am Samstag wird es im Nordosten von NRW wolkiger, im Südwesten zeitweise heiter. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 bis 25 Grad.