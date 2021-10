Eberl zuversichtlich bei Vertragsverhandlungen mit Zakaria

Mönchengladbach (dpa)

Gladbachs Sportchef Max Eberl geht zuversichtlich in die Vertragsverhandlungen mit Mittelfeldspieler Denis Zakaria. Borussia Mönchengladbach sei nicht chancenlos, sagte Eberl der «Sport Bild» (Mittwoch). «Dass Denis sehr begehrt ist, ist uns natürlich vollkommen bewusst. Aber er weiß auch, was er an uns hat und wie wir ihn in den vergangenen Monaten während seiner Verletzung unterstützt haben.» Vor Weihnachten soll es laut Eberl weitere Gespräche mit Zakaria geben. «Wir werden alles versuchen, ihn zu halten», sagte er. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft im Sommer 2022 aus.

Von dpa