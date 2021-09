«Echte Schweinerei»: Ausgesetzte Ferkel in Mülheim gefunden

Unbekannte haben in Mülheim an der Ruhr mehrere Ferkel ausgesetzt. Zwei Tiere seien am Mittwoch im Stadtteil Styrum in einer Kiste gefunden worden. Ein weiteres Ferkel sei am Donnerstag in einem Gebüsch entdeckt und von der Feuerwehr ins Tierheim gebracht worden, teilte die Stadt mit. «Das Ganze ist eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz und wir erstatten Anzeige gegen unbekannt», sagte Mülheims Stadtsprecher Volker Wiebels. Wer die Tiere ausgesetzt hat, war unklar. Der Urheber zeige, dass ihm die Tiere völlig egal seien, so Wiebels weiter.

Nach Angaben der Stadt wurde ein Begleitschreiben gefunden, in dem die Abnahmepreise für Schweinefleisch kritisiert werden. Die Stadt vermutet, dass ein Schweinebauer hinter der Aktion steckt. «Ich bin hier, da mein Landwirt die Futterpreise nicht mehr bezahlen kann», hieß es demnach in dem Brief, der bei den Tieren zu finden war.

«Das ist Tierquälerei», kritisierte Wiebels. «Es handelt sich sprichwörtlich um eine echte Schweinerei.» Das städtische Tierheim gehe davon aus, dass es sich um Tiere aus einer Massenhaltung handle, die kein Tageslicht kennten.