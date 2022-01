Eigenanteile für Pflege in Heimen in NRW am höchsten

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Kosten für eine Betreuung im Pflegeheim sind in Nordrhein-Westfalen weiterhin am höchsten. Der selbst zu zahlende Kostenanteil steigt in Nordrhein-Westfalen weiter auf im Schnitt nun 2542 Euro pro Monat, wie aus Daten des Verbands der Ersatzkassen (VDEK) mit Stand 1. Januar hervorgeht. Im Januar 2021 lag der Anteil in NRW noch bei 2460 Euro.

Von dpa