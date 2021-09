Eil-Neubau nach Flut: Brücke in Hagen wieder befahrbar

Hagen (dpa/lnw)

Rund zwei Monate nach der Flutkatastrophe ist eine wichtige Brücke in Hagen wieder für den Verkehr freigegeben worden. In Rekordzeit sei die neue Konstruktion an der Landstraße 701 erbaut worden und ermögliche einen weiteren Schritt in Richtung Normalität, sagte ein Vertreter des Düsseldorfer Verkehrsministeriums am Dienstag beim Startschuss. Mitte Juli war an der Stelle eine Brücke aus dem Jahr 1890 von den Wassermassen zerstört und weggespült worden. Der Verkehr auf der Landesstraße habe eine weitreichende Verbindungsfunktion in der Region und könne nun wieder fließen, teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW mit.

Von dpa