Ein Jahr nach der Flut: 1,6 Milliarden für Wiederaufbau

Düsseldorf (dpa/lnw)

Fast ein Jahr nach dem verheerenden Hochwasser in Nordrhein-Westfalen hat das Land rund 1,6 Milliarden Euro an Wiederaufbauhilfen für Kommunen und Privathaushalte bewilligt. Das teilte Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf mit.

Von dpa