Ein Pferd rettet Autofahrer vor Bußgeld

Dank eines Pferdes ist ein Autofahrer in Ratingen bei Düsseldorf einem Bußgeld entkommen.

Die Polizei knipste dieses kuriose Blitzerfoto am Donnerstag im Ratingen.

Genau in dem Moment, als ein mobiler Blitzer wegen des zu schnellen Kraftfahrzeuges auslöste, ritt eine Reiterin nah an der Linse des Messgerätes vorbei, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Tier verdeckte dabei größtenteils das Auto auf dem Blitzerfoto. Glück für den Autofahrer, erklärte die Polizei.

Für die weitere Verfolgung der Geschwindigkeitsübertretung sei das Foto damit unbrauchbar. Statt mit 50 sei der Autofahrer am Donnerstagabend auf der Verbindungsstraße mit 61 Stundenkilometern an der Stelle gefahren. Ihm hätte ein Bußgeld von 10 Euro gedroht.