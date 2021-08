Ein Schwerverletzter bei Unfall auf A2

Bei einem Verkehrsunfall auf der A2 nahe Oberhausen ist ein Mann schwer verletzt worden. Bei dem Unfall waren am Donnerstagabend ein Transporter und ein Lastwagen beteiligt, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Fahrer des Transporters wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Der Unfallhergang war zunächst nicht bekannt.