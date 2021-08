Ein Todesopfer bei Brand in Mobilheim

Bei einem Brand in einem Mobilheim auf einem Campingplatz in Mülheim an der Ruhr ist am Donnerstag ein Mensch ums Leben gekommen. Außerdem erlitt eine Frau schwerste Verbrennungen, wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete. Insgesamt elf Personen wurden bei dem Brand verletzt. Darunter waren zahlreiche Ersthelfer, die vergeblich versucht hatten, den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit Feuerlöschern einzudämmen.

Ob es sich bei dem Todesopfer um einen Mann oder eine Frau handelte, war zunächst unklar. Brandursache war wohl ein Heizgerät in dem Mobilheim. Zunächst hatte die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» über das Unglück berichtet.