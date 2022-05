Ein Toter bei Wohnungsbrand in Bochum

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bochum ist ein Mann ums Leben gekommen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte kurz vor 03.00 am Sonntagmorgen brannte die Wohnung in voller Ausdehnung, teilte die Feuerwehr Bochum mit. Die Feuerwehrleute retteten elf Menschen, darunter acht Kinder, aus dem Haus. Alle waren unverletzt. Nach der erfolgreichen Brandbekämpfungen entdeckten die Retter eine leblose Person in der ausgebrannten Wohnung. Die Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Kriminalpolizei hat zur Brandursache Ermittlungen aufgenommen.