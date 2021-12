Ein toter Mensch nach Wohnhausbrand in Hückelhoven

Hückelhoven (dpa/lnw)

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Hückelhoven (Kreis Heinsberg) ist am frühen Freitagmorgen ein Mann gestorben. Einer der Bewohner habe sich selbst aus dem brennenden Haus retten können, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine weitere Person sei von den Einsatzkräften tot aus dem Gebäude geborgen worden. Die Identität des Mannes sei noch nicht eindeutig geklärt, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittag. Man gehe davon aus, dass es sich um den Bewohner der Erdgeschosswohnung handle, doch die Ermittlungen dauerten an.

Von dpa