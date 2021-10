Siegburg (dpa/lnw)

Unbekannte sind am Donnerstagmorgen mit einem Auto in den Eingangsbereich eines Juweliergeschäfts in Siegburg gefahren. Anschließend flüchteten sie mit der Beute, wobei sie das Auto zurückließen. Was und wie viel sie erbeutet hätten, sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Der Bonner «General-Anzeiger» berichtete, es sei für den Besitzer bereits der dritte Einbruch dieser Art gewesen.

Von dpa