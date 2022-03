Einbrecher sperrt sich selbst in Treppenhaus ein

Ein Einbrecher hat sich in Bielefeld selbst in einem Treppenhaus eingesperrt - und ist von der Polizei geschnappt worden.

Er hatte in der Nacht zum Dienstag ein Fenster in dem Bürogebäude eingeschlagen, um dort Beute zu machen, hieß es in einer Polizeimitteilung. Im Treppenhaus habe sich dann hinter ihm die Etagentür geschlossen, die von dort mit einem Knauf versehen war, so dass er sich eingesperrt sah. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatte verdächtige Geräusche wahrgenommen und die Polizei verständigt. Möglicherweise um auf seine Zwangslage aufmerksam zu machen, hatte der Einbrecher zudem zweimal den Feueralarm ausgelöst. Die Polizei kam den ausrückenden Einsatzkräften allerdings noch zuvor und nahm den 19-Jährigen in Gewahrsam. Ihn erwarte ein Strafverfahren.