Einbrecher stehlen Bett

Einbrecher haben aus einer Wohnung in Düren bei Köln ein Bett gestohlen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die Unbekannten am helllichten Tag die Wohnungstür im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses aufgehebelt, als die Eigentümerin nicht da war. Die Täter entwendeten zwei Fernseher, eine Spielekonsole, eine Kommode und ein 140 Zentimeter breites Bett einschließlich Matratze. Die Polizei sucht Zeugen, die den Abtransport der sperrigen Beute am Donnerstag beobachtet haben.