Einbrecher sticht auf Hausbesitzer ein

Bielefeld (dpa/lnw)

Bei einem Einbruch in ein Haus in Bielefeld hat der Täter auf den Eigentümer eingestochen. Bei dem Messerangriff wurde der 62-Jährige am Dienstagabend lebensgefährlich verletzt. Er hatte den Einbrecher bei seiner Rückkehr überrascht. Das Opfer kam in ein Krankenhaus. Nach Angaben einer Polizeisprecherin bestand am Mittwoch keine Lebensgefahr mehr.

Von dpa