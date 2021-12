Einbrecher verletzt Hausbesitzer lebensgefährlich

Bielefeld (dpa/lnw)

Ein Einbrecher hat einen Hauseigentümer in Bielefeld mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Der unbekannte Täter stach auf den 62-Jährigen ein, als der ihn auf frischer Tat ertappte, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Das Opfer kam in ein Krankenhaus.

Von dpa