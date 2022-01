Einbrecher versteckt sich auf Baustellen-Klo

Unna (dpa/lnw)

Flucht aufs «stille Örtchen»: Ein Einbrecher hat sich auf einem Firmengelände in Unna in einem Baustellen-Klohäuschen versteckt, als die Polizei anrückte. Die Beamten kamen ihm allerdings auf die Schliche: Sitzend sei der 25-jährige Tatverdächtige in dem mobilen Klo entdeckt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Er habe die Toilette als Versteck benutzt. Hinter ihr sei ein Winkelschleifer gefunden worden. Damit ist den Erkenntnissen zufolge ein Schloss des Zauns am Firmengelände durchtrennt worden.

Von dpa