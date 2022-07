Eine Tote nach Brand in einer Dachgeschosswohnung

Essen (dpa/lnw)

Beim Brand in einer Dachgeschosswohnung im Essener Stadtteil Rüttenscheid ist eine Frau gestorben. Die Einsatzkräfte wurden am Freitagabend gegen 22 Uhr in die Cäsarstraße gerufen, wie die Feuerwehr mitteilte. Als sie schließlich die Dachgeschosswohnung durch ein Fenster betraten, war das Feuer bereits von alleine erloschen. Die Frau konnte jedoch nicht mehr lebend gerettet werden.

Von dpa