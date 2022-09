Einkaufszentrum in Lüdenscheid nach Bombendrohung geräumt

Lüdenscheid (dpa/lnw)

Nach einer Bombendrohung hat die Polizei am Donnerstagmorgen ein Einkaufszentrum in der Innenstadt von Lüdenscheid im Sauerland geräumt. Nach Angaben eines Sprechers durchsuchten bis kurz vor 18.00 Uhr Beamte auch mit Hilfe mehrere Sprengstoffspürhunde das Gebäude. Gefunden wurde aber nichts. Ein unbekannter Anrufer aus einer Telefonzelle hatte am Morgen mit einem Sprengsatz gedroht.

Von dpa