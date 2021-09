Krefeld (dpa/lnw)

Bei einem Einsatz gegen illegales Glückspiel sind in Krefeld mehrere Personen festgenommen und Automaten sichergestellt worden. Betroffen gewesen seien Bars, Gaststätten und Barbershops in der Innenstadt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. Details zum Einsatz sollen am Freitag bekanntgegeben werden.

Von dpa