Einsatz mit Spezialkräften: Hinweise auf Waffen

Köln (dpa/lnw)

Nach Hinweisen durch den Rettungsdienst der Feuerwehr ist die Polizei im Kölner Stadtteil Mülheim mit starken Kräften ausgerückt. Am frühen Dienstagnachmittag habe es in Zusammenhang mit einem Rettungseinsatz Hinweise auf Waffen in der Wohnung eines älteren Mannes gegeben, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Auch Spezialeinheiten seien vor Ort, der Einsatz dauerte derzeit noch an, so die Polizei. Der Bereich sei abgesperrt.

Von dpa