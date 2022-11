Einsatz von Schick im Derby fraglich - Wirtz fehlt weiterhin

Leverkusen (dpa)

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss vor dem Rhein-Derby am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) um die Rückkehr von Angreifer Patrik Schick bangen. Schon am Sonntag fehlte der 26-Jährige kurzfristig wegen Adduktorenproblemen und verfolgte das 5:0 gegen den dadurch entthronten Tabellenführer Union Berlin nur von der Tribüne. «Es ist noch nicht klar, ob er wieder spielen kann. Wir schauen am Mittwoch», sagte Bayer-Coach Xabi Alonso am Dienstag.

Von dpa