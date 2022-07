«Einschnitt in Landesgeschichte»: NRW gedenkt der Flutopfer

Vor einem Jahr brach eine beispiellose Hochwasserflut über Teile von NRW und Rheinland-Pfalz herein. 183 Menschen starben, davon 49 in NRW. Am Donnerstag kommt Bundespräsident Steinmeier in die Region, um der Opfer zu gedenken.

Zum Jahrestag der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gedenkt die NRW-Landesregierung der Opfer - darunter allein 49 in NRW. Die Hochwasserkatastrophe sei ein «Einschnitt in der Geschichte unseres Landes», die Bilder hätten sich in die Erinnerung eingebrannt, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst laut einer Mitteilung am Morgen. Dazu gehörten nicht nur die Verluste und die unbändige Kräfte der Natur, sondern auch die Solidarität und Hilfsbereitschaft der Menschen untereinander.

«Wir müssen uns besser auf solche Großschadensereignisse vorbereiten», forderte der CDU-Politiker. Die Katastrophe mahne, beim Klimaschutz voranzukommen. «Die Katastrophe ist gleichzeitig ein Auftrag an uns, durch einen massiv beschleunigten Klimaschutz diese und künftige Generationen vor solchen Ereignissen zu schützen», sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin und Klimaschutzministerin Mona Neubaur (Grüne).

Auch Neubaur hob die Leistungen der Rettungskräfte und vielen Freiwilligen hervor. Sie hätten nach der Flut mit angepackt und seien über sich hinausgewachsen.

Am Nachmittag findet in Euskirchen eine zentrale Gedenkfeier mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier statt. Auf Einladung von Wüst nimmt Steinmeier zusammen mit Hinterbliebenen der Opfer an einem ökumenischen Gottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche Euskirchen bei Bonn teil.

Im Anschluss an den Gottesdienst wollen Steinmeier und Wüst in der Kirche sprechen. Außerdem ist ein Austausch mit Angehörigen der Opfer geplant. Zu der Gedenkfeier werden auch Hilfsorganisationen und Kommunalvertreter der vom Hochwasser betroffenen Regionen erwartet.

Bei der Hochwasserkatastrophe waren allein in NRW 49 Menschen gestorben. Die Schäden werden auf etwa 13 Milliarden Euro beziffert. Im rheinland-pfälzischen Ahrtal kamen sogar 134 Menschen um.