Eintracht startet direkt mit Pellegrini: Tigges startet

Frankfurt/Main (dpa)

Mit Neuzugang Luca Pellegrini in der Startelf geht Eintracht Frankfurt die Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Köln an. Trainer Oliver Glasner verhalf der Leihgabe und dem Linksverteidiger von Juventus Turin am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) zum Debüt beim Europa-League-Gewinner. Nach dem Ausfall von Almamy Touré muss Glasner in der Verteidigung etwas improvisieren. Vorne beginnen in Rafael Borré und Randal Kolo Muani gleich zwei Stürmer. Dahinter agieren Ex-Weltmeister Mario Götze und Jesper Lindström.

Von dpa