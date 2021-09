Eisenman-Brunnen für Münster: Neue Figuren aufgestellt

Münster (dpa)

Ein für Diversität und Toleranz stehendes Kunstwerk der US-Künstlerin Nicole Eisenman kehrt nach Münster zurück. Rund eine Woche vor der offiziellen Eröffnung stellten Arbeiter am Donnerstag an der Promenade im Norden der Stadt die Skulptur «Sketch for a Fountain» auf. Anschließend wurde der Brunnen mit fünf geschlechtslosen Figuren wieder verhüllt. Eröffnet wird das Kunstwerk, das erstmals 2017 bei den Skulptur-Projekten in Münster zu sehen war, feierlich am 2. Oktober.

Von dpa