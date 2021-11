Eishockey-Freiluftspiel Köln: Mannheim erneut verschoben

Köln (dpa)

Das Freiluft-Event der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wird auch an Neujahr 2022 nicht im Kölner Fußballstadion stattfinden. Das teilte der Ausrichter Kölner Haie am Freitag mit. «Bis zuletzt haben wir gehofft, das Event am 1. Januar durchführen zu können. Doch gerade die Dynamik der letzten Tage zwingt uns zu dieser sehr schweren und bitteren Entscheidung», sagte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter mit Blick auf die Corona-Lage. Ursprünglich war das sogenannte DEL Winter Game zwischen den Kölnern und Adler Mannheim für den 9. Januar dieses Jahres angesetzt gewesen. Es soll nun im Dezember 2022 stattfinden. Wann die Liga-Partie der beiden Clubs ausgetragen wird, soll noch bekanntgegeben werden.

Von dpa